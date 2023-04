Compartir Facebook

El cantante Marco Antonio se pronunció tras la polémica causada luego de las declaraciones que dio en una entrevista con Carlos Orozco. En la entrevista él confesó que embarazó a la madre de su hija cuando ella tenía solo 15 años.

Marco Antonio se pronuncia

Tras las revelaciones que dio Marco Antonio, la crítica no se hizo esperar y hasta compararon al cantante con Makanaky, un influencer que confesó en una entrevista con Jonahan Maicelo que su primera experiencia sexual fue durante una violación.

El cantante se pronunció tras la crítica y se defendió alegando que su relación con una menor de edad fue consentida y que hasta ya le había pedido la mano.

“Conté en el programa de Carlos Orozco lo que pasó con la madre de mi hija porque es la verdad, pero nuestra relación fue consentida, con pedida de mano en la casa de sus padres, no nos casamos, pero tuvimos una relación de doce años”, indicó el artista.

También habló sobre las comparaciones que le hicieron con Makanaky y señaló que no se parecía en nada a lo que él había revelado.

“(Mi historia) en nada se parece a lo que dijo ‘Makanaky’ y espero que lo que dijo sea producto de su imaginación. Es cierto que cuando pasaron las cosas éramos muy jóvenes e inmaduros, pero estábamos enamorados”, expresó.

“Claro, hoy con la cabeza fría pienso que nos apresuramos, pero nuestra hija es lo más hermoso que tenemos, justo ella va a cumplir 15 años y tanto su mamá como yo le hablamos las cosas claras, para que no repita nuestra historia y no trunque su futuro”, añadió el cantante, quien también comentó que se encuentra haciendo los preparativos para el quinceañero de su hija.

Magaly Medina arremete contra Carlos Orozco

Durante el programa “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina criticó al entrevistador Carlos Orozco, quien soltó una carcajada mientras entrevistaba a Marco Antonio. La conductora indicó que más bien debió parecerle extraño y su reacción fue incorrecta.

“No le parece extraño embarazar a una menor de edad y lo que es peor, esto le causa risa y burla al entrevistador”, señaló Magaly antes de pasar un extracto de la entrevista a Marco Antonio.

“Lo que me ofende es la risotada de este tal Orozco, que es entrevistador que no tiene criterio alguno, y para él es normal que un tipo de 21 años embarace a chiquita de 14 años… No es normal, no está bien, 14 años, menor de edad, todavía una adolescente que no sabe lo que quiere en la vida, todavía le falta mucho por desarrollarse”, añadió tras mostrar el video.