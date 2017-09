Marco ‘Chemo’ Ruiz se ríe de Mónica Cabrejos

No se queda callado, Marco ‘Chemo Ruiz’ disparó contra su ex Mónica Cabrejos, quien hace unas semanas anunció su distanciamiento de Tenchy Ugaz.

-¿Mónica envió un comunicado donde anunció que terminó con Tenchy?

¿Pero no dijeron que nunca estuvieron? Mira tú, nos quisieron engañar. Soy amigo de ‘Tenchy’, no íntimo, pero seguro que ya la conoció bien por algo no están juntos. Además, el fútbol te quita mucho tiempo, él tiene que estar concentrado.

-¿Escuchaste los dimes y diretes entre Mónica y Milena Zárate?

Creo que una cosa es defenderse y otra señalar cuando hiciste lo mismo, yo no podría hacer eso cuando lo he hecho.

-¿Crees que Mónica tiene rabo de paja?

A eso voy, si has hecho algo malo no puedes atacar sabiendo de tus errores.