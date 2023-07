Compartir Facebook

Tras la polémica situación por la que atraviesa Christian Cueva, María Pía Copello no dudó en mandarle un mensaje de aliento.

Christian Cueva se encuentra en una terrible situación, pues ha recibido una sanción de su club Alianza Lima. Esto se generó luego de darse a conocer que el futbolista había estado faltando a los entrenamientos del club. Además, el pelotero fue captado junto a varias cajas de cerveza en una reunión familiar y más tarde lo captaron en una discoteca, donde se le veía en un aparente estado de ebriedad.

Esto ha provocado una lluvia de críticas al futbolista mediante las redes sociales, sobre todo por parte de los hinchas de su equipo. Sin embargo, no todas sin críticas, pues María Pía Copello ha demostrado creer en que el futbolista pueda reivindicarse.

María Pía se pronuncia sobre Christian Cueva

Durante el programa ‘Mande Quién Mande’, la conductora estuvo hablando sobre la situación del futbolista junto a invitados relacionados al ámbito deportivo. Sin embargo, tras la conversación la conductora quiso cerrar pronunciándose con unas palabras para el futbolista.

María Pía indicó que Cueva puede superar las indisciplinas, pero debe de sentar cabeza y aceptar los errores cometidos. La conductora dejó ver que confía en el talento del deportista como lo ha demostrado en la selección, pero resaltó que sus faltas no tendrán respaldo.

“Esperemos que Cueva realmente siente cabeza, que se dé cuenta de sus errores. Lo queremos ver en la selección, o queremos sentir como lo hemos sentido siempre. Siempre vamos a estar contigo Cueva, pero en las cosas malas no te vamos a respaldar y en lo que te baja el nivel. No te vamos a dar la razón”, expresó María Pía.

‘Conejo’ Rebosio cuestiona a hinchas

Durante la misma emisión del magazine, Miguel ‘Conejo’ Rebosio, quien estaba de invitado, también se pronunció sobre la situación del jugador. Él indicó que los hinchas quedaron decepcionados, pues esperaban más del futbolista.

“Lo que mas dolió es que todo el mundo esperaba que Christian Cueva, al legar al Perú, encuentre su nivel, pero no lo consiguió. Y a parte, no fue a entrenar, es una falta muy grave, me imagino que es consciente de lo que puede pasar”, señaló.

Además, no dudó en cuestionar el comportamiento de muchos hinchas, pues hubieron quienes tomaron la situación a la broma y vinculaban al futbolista con la canción ‘Cervecero’ de Armonía 10.

“Nadie se puede rasgar las vestiduras porque cuando sale Cueva le ponen la canción Cantinero (’Cervecero’) ¿a quién incentivas? Cometió un error. Eso no me parece broma. nunca en la historia del futbol lo he visto (…) Alianza hizo el esfuerzo de traerle a él y avanzar en la Copo Libertadores, y no fue así”, manifestó.