Tras el tierno gesto del Día del Padre que Melissa Klug recibió de su hijo con Jefferson Farfán, María Pía Copello no dudó en soltar un duro comentario.

Recientemente Melissa Klug dio que hablar en las redes sociales al compartir el lindo gesto que su hijo le hizo por el Día del Padre. La ‘Blanca de Chucuito’ no dudó en publicarlo en redes, pues no sería la primera vez que trata de mostrar que es padre y madre.

“Eres la mejor mamá/papá del mundo y te amo muchísimo”, dice el tierno mensaje que le escribió su pequeño hijo con el futbolista. Esto ha generado todo tipo de reacciones y hasta críticas de parte de los que defienden la paternidad de Jefferson Farfán.

Tras esto, los conductores de ‘Mande quien mande’ no dudaron en hablar del tema y María Pía Copello soltó un fuerte mensaje que iría dirigido al futbolista.

¿Qué dijo María Pía?

La conductora no dudó en hablar del tema y destacó la labor de Melissa Klug y de Rosa Fuentes, quien también recibió detalles de sus hijos por las celebración. Además, habló sobre la importancia de la presencia de los padres en la vida de los hijos, lanzando así un fuerte comentario a los futbolistas.

«Felicitarlas a las dos porque realmente están cumpliendo ambos roles, pero esos niños tienen a sus padres, y sus padres deberían ser padres presentes», señaló.

La conductora incluso aconsejó a estos padres estar más presentes en la vida de sus hijos sin importar el tipo de relación que tengan con las madres de estos.

«Yo no sé hasta qué punto, es mi opinión, ellos estén en la vida de sus hijos, me imagino que sí están, pero obviamente siempre debemos estar lo más presente que podamos. Más allá de la relación que funcione o no, tratemos de llevar una relación cordial por nuestros hijos. y de adultos. Me refería más al tema de Melissa (Klug)», expresó.