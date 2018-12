Maricarmen Marín conquista Bolivia y alista gira internacional

Por Juana Aspilcueta

Tras enterarse que en Bolivia su éxito ‘Por qué te fuiste’ ha sido grabado por varios cantantes locales, la artista y jurado de ‘Yo soy’, Maricarmen Marín, se mostró emocionada y agradecida por la gran acogida que ha tenido su composición musical en el país del altiplano.

“Estoy feliz que mi canción haya cruzado fronteras. Viajaré a Bolivia en una gira promocional y en enero empezamos con presentaciones por allá, me han llamado muchísimo de ese país. Tengo un club de fans hermoso allá y me tienen informada de todo, sé que varios grupos han grabado mi canción y estoy muy contenta que mis hermanos bolivianos gusten de mi música”, indicó la popular ‘princesita’.

“Mis novelas ‘Yo no me llamo Natacha’, ‘Vírgenes de la cumbia’ se han visto allá y hace poco se estrenó mi película ‘La peor de mis bodas’. Estoy muy feliz que poco a poco mis sueños se sigan cumpliendo”, agregó.

-De esta manera abres tu paso a la internacionalización…

Cada vez que hago una canción la creo con la mejor de las intenciones y me espero todo. No siempre obtienes lo que sueñas. Pero he trabajado mucho para que esto pase. Así que espero que ‘Por qué te fuiste’ sea mi puente a la internacionalización

-¿Vas a lanzar un nuevo tema?

Sí, estamos creando la siguiente cumbia.

-En los conciertos de Karibeña estás que la rompes y en YouTube ha aumentado las vistas de tu canción…

Sí, estoy feliz. Gracias a Karibeña puedo seguir cerca de mi público, ya son 12 millones de visitas en YouTube.

-El tráiler de la película ‘La peor de mis bodas 2’ también ha tenido acogida…

‘La peor de mis bodas 1’ fue una de las más taquilleras del 2016, así que tiene un público hermoso. Esta vez le volvió a dar su amor al tráiler de ‘La peor de mis bodas 2’.

-Tus fans afirmaron que representas bien al Perú, pues actúas con Laura Zapata y Gabriel Soto, ¿Cómo lo tomas?

¡Qué lindos! Gracias por eso. Yo siempre haré todo lo mejor que pueda.

ESTE 16 EN EL FIESTÓN DE LA KARIBEÑA

Maricarmen estará este domingo 16 de diciembre en el Fiestón de Radio Karibeña en el Estadio José Picasso Peratta en Ica y el jueves 20 de diciembre presentará su show ‘Navidad Maricarmen’ en el Teatro Plaza Norte.

“Toda mi creatividad, amor y cariño está plasmado en cada show, disco. Esta es la cuarta vez que presentó este espectáculo para la familia”, indicó la cantante.