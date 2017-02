Maricielo Effio afirma que su esposo convive con otro hombre

¡¡TERRIBLE!! La bailarina Maricielo Effio y Ernesto Pacheco, se vuelven a declarar la guerra, esta vez, el bailarín volvió a denunciar a la madre de su hija este último 12 de febrero por presunta agresión psicológica.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues la ex paquita respondió de la misma manera, denunciándolo por presunta agresión física. A la vez, el diario el Popular, la bailarina cita en la denuncia que su ex pareja convive con otro hombre.

“La señora Effio fue víctima de maltratos hasta el último día que vivió con el señor Pacheco. Incluso ella lo acusó de vivir con un hombre, hecho que viene siendo traumático para su hija”, enfatiza la denuncia.

TAMBIÉN PUEDES LEER: