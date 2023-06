Compartir Facebook

La actriz Maricielo Effio denunció públicamente al Cirujano Plástico Dr. Víctor Fong por haberla operado incorrectamente.

Maricielo Effio se presentó este lunes en el programa ‘América Hoy’ para realizar una fuerte acusación al doctor Víctor Fong, con quien se sometió a un mini abdominoplastia.

¿Qué dijo Maricielo Effio?

La actriz indicó que decidió hacerse la operación el año pasado a causa del exceso de grasa que tenía “producto del embarazo”. Además, aseguró que siguió todas las medidas correspondientes para tener una buena recuperación.

“Fue un proceso de 4 a 5 horas la operación. Yo seguí todo al pie de la letra en el post operatorio, fui muy obediente en todo el tema de estético y de terapia”, comentó

Sin embargo, la artista notó que su abdomen se iba deformando y decidió consultárselo al cirujano.

“Mi abdomen comenzó a ponerse medio raro, con líneas, totalmente duro, con piel que no tenía”, reveló Maricielo.

El Dr. Víctor Fong le indicó que eso fue a causa de una mala reacción de su cuerpo y le propuso una segunda intervención para corregir los resultados.

“Yo quedé igual, estaba desesperada y él estaba asustado. Me dijo que se comprometía a costear otra intervención en Miami (para corregir)”, indicó.

Al no notar cambio alguno la actriz frustrada decidió viajar a Miami para recibir una segunda opinión médica. Allí consultó a tres especialistas que coincidieron en que no era una mala reacción de su cuerpo, sino una mala praxis por parte del cirujano.

“Dijeron que fue una mala práctica, no me operaron bien. Hubo un corte malo, me hundieron el ombligo, me hicieron una mala operación y es producto de un mal corte abajo”, comentó.

Además, los especialistas le informaron que si quería ser la de antes tendría que someterse a una carísima operación. Así que la actriz le informó de esto al doctor Víctor Fong, quien correría con los gastos, pero este se negó y empezó a ignorar las llamadas y mensajes de Maricielo.

“En esta oportunidad yo quiero hacer una demanda legal porque esto es un delito contra el cuerpo y la salud. Él tendría que darme una indemnización por daños y prejuicios. Yo les pido a ustedes que, por favor, no se hagan nada con ese cirujano porque es un carnicero”, agregó la actriz.

Tras esto, el especialista Víctor Fong empezó a recibir criticas en redes sociales, por lo cual decidió poner en privada su cuenta de Instagram y limitar los comentarios.