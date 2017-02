Maricielo Effio: “Estoy tranquila”

La bailarina Maricielo Effio no quiere seguir haciendo de su vida una novela. Por ello, luego de que en su manifestación en un parte policial señalara que su expareja, Ernesto Pacheco, vive con un hombre –hecho que viene siendo traumático para su hija y ha puesto en duda la sexualidad del coreógrafo–, la ex Paquita Peruana ha decidido mantenerse en silencio para no causar daño en su familia.

– “¿Si Ernesto vive con un hombre?”

No tengo nada que declarar, todo está en manos de mi abogado. Estoy tranquila y mi hija está conmigo y todo está bien y todo cae en manos de los abogados, quienes chequean siempre la parte legal”, comentó Maricielo.

