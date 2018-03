Maricielo Effio asegura que la comparan con Isabel Acevedo por personaje en ‘Ojitos Hechiceros’

La talentosa actriz y bailarina Maricielo Effio es el personaje más odiado de la sintonizada telenovela ‘Ojitos hechiceros’ de América TV. Después de tres años de para por el nacimiento de su hija, Maricielo retoma con fuerza la actuación dando vida a ‘Clarissa’, una mujer con muchos conflictos que hace la vida a cuadritos a su expareja y maltrata a su hijo.

‘Clarissa’ se convirtió en la amante del esposo de ‘Estrella’ (Melissa Paredes), ‘Joao’ (Rodrigo Sánchez Patiño), y para separarlos no tuvo reparos en dejar su calzón en la maleta de este para que descubran su infidelidad. ¿La escena les pareció conocida? Maricielo lo explica todo en Karibeña.

“Estoy contenta con este personaje que me ha dado Michelle Alexander, que regresa a sus orígenes de los temas populares y la música con esta telenovela. Los personajes son muy humanos y con Clarissa vivo un carrusel de emociones, tengo que estar con Red Bull todo el día (risas)”, afirma Effio.

‘Clarissa’ no tiene reparos en maltratar a su propio hijo…

Es una mujer conflictuada, es un personaje que existe en nuestro país. Existe esa clase de mujeres que quiere pero quiere mal, a su manera. Y usa a su hijo para presionar al padre, es una mujer sola, que tuvo muy joven a su hijo con una metida de pata y eso la ha marcado.

¿Te inspiraste en algún caso en especial?

No, pero si lo estudié mucho el perfil del personaje, su historia para darle vida. Reaparezco después de hacer de mala en ‘Colorina’, que duró un poquito pero ahora ‘Clarissa’ hará de las suyas.

Hay una escena de ‘Clarissa’ que ha sorprendido a los televidentes, donde ella deja su calzón en la maleta de ‘Joao’…

(Risas) Sí, en las redes la gente ha comentado mucho sobre eso, muchas mujeres se vieron identificadas con eso. Este caso es el claro ejemplo que hay esposas que se hacen de la vista gorda, como ha pasado con Estrella y no dicen nada. Hay un montón de mujeres como Clarissa, que hacen eso por atrapar a los hombres y fastidiar a las esposas. Mujeres así hay por donde quiera.

Muchos recordaron con eso a la pareja de Christian Domínguez, Chabelita…

(Risas) Sí, se ha comparado mucho con ese caso y hubo comentarios pero aclaro que no conozco bien de ese tema.

¿No es una indirecta? Karla Tarazona dijo que encontró el calzón de Chabelita en la maleta de Christian…

No hay que volar demasiado para tomar ese ejemplo, a parte yo desconozco lo que sucedió ahí, la verdad no sé mucho de ese tema y solo actúo lo del guión… yo no tengo la camioneta (risas). Hago de la amante de Joao, Clarissa está obsesionada con él.

¿Cómo ha recibido el público a la mala de ‘Clarissa’?

Muy bien. Me dicen de todo en la calle, me quieren tirar combate (risas)… los machistas me dicen bravo Clarissa ¡qué bien!… hay de todo.

¿Los machistas celebran a ‘Clarissa’?

Sí, me dicen estás buena (risas). Todos los comentarios son bien recibidos, es un termómetro de que la telenovela funciona. Hacemos todos un gran trabajo y como repito, Michelle Alexander vuelve con esta telenovela a sus orígenes y apostando por la cumbia que un género que gusta mucho.

¿Qué significa para ti este personaje?

Buscaba un papel así hace tiempo, he trabajado en tres producciones de Del Barrio y después de tres años vuelvo a lo mio. Estaba extrañando mucho actuar y con ‘Clarissa’ me vacilo porque verla tan mala me da risa.

¿Tiene algo de ti?

No, nada en absoluto, ni en la forma en que viste porque yo no usó ni baby doll. Ella es muy agresiva, a mí no me gusta la agresión, soy bastante tierna. Me está costando sacar el lado fuerte.

¿Te estás desquitando, porque te sale muy bien de mala?

(Risas) No, a mí me gustaría protagonizar una novela más adelante y estoy dando todo de mí en este personaje. Estoy trabajando en eso.

Atravesaste momentos duros con la separación de tu esposo y padre de tu hija, Ernesto Pacheco, pensamos que te derrumbarías…

No, yo soy mujer, no existe para nada desmayar y rendirse.

¿Cómo va la relación con tu exesposo?

Nosotros somos amigos, llevamos una relación súper cordial por el bien de nuestra hija porque siempre vamos a estar unidos.