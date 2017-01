Maricielo Effio tras denuncia de su esposo: “Ya no voy a callar más”

La actriz Maricielo Effio manifestó a través de un enlace telefónico en el programa “En boca de todos”, estar muy triste y dolida tras la denuncia de su esposo Ernesto Pachecho, quien aseguró que fue maltratado física y psicológicamente por Maricielo.

La bailarina no se quedó de brazos cruzados y sostuvo que después de 17 años de relación revelará todo lo que vivió con Ernesto. “No me gusta estar en estos temas, pero lo único que te puedo decir es que después de diecisiete años, voy a hablar en su momento, ya no voy a callar más, hay cosas que el Perú entero no sabe”, puntualizó.

“La prensa, ni los medios, ni la gente que me conoce no tiene ni idea de lo que yo voy a declarar en su momento, es por eso que estoy en un proceso de divorcio, porque hay muchas cosas que nunca dije, pero ya fue suficiente, ya no voy a guardar silencio”, finalizó.

