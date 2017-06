Mariella Zanetti sobre futbolistas: “No sirven como maridos”

Tras el cobarde comentarios en Facebook del futbolista Carlos Zambrano hacia la modelo e integrante de ‘Esto es guerra’, Rosángela Espinoza, la exvedette y actriz Mariella Zanetti no pudo evitar recordar su mejor momento en la farándula donde era una de las figuras más asediadas de las plumas y lentejuelas por sus imponentes curvas. Alguna vez el desaparecido productor Alex Otiniano dijo: “las tetas de Mariella fueron las que me hicieron ganar más plata” y es que la sexy morocha trujillana en su mejor momento hizo un toples con la obra ‘Baño de mujeres’ que logró teatro lleno de público masculino buscando ‘ganarse alguito’ y pagando capricho.

Zanetti, junto a Tula Rodríguez, marcaron toda una época en los programas de comicidad de la década de los 90 y 2000. Así como hoy las chicas realities son la atracción para propios y extraños, ella también provocó un torbellino de emociones en muchos peloteros y empresarios que hacían lo que sea por conocerla. Fue vinculada sentimentalmente a Miguel ‘Conejo’ Rebosio y hasta dicen que Jefferson ‘Foquita’ Farfán le regaló una camioneta 4×4 para cortejarla, pero la morocha trujillana que ahora es una madre de dos hijos aclara todos los rumores en Karibeña.

“¿Qué pienso del mensaje de Zambrano en Facebook? Qué es horrible que un hombre se exprese así de una mujer. Ese tipo es un patán”, fue lo primero que dijo la ex regidora de Surco, periodista sin ejercer y actriz de telenovelas de Michelle Alexander

Zambrano se portó así porque uno de los amigos de Rosángela (Antonio Tafur) sacó los mensajes que le enviaba donde él pedía conocerla…

-Entonces qué se queja si hay mensajes, pero muy aparte de eso para mí es horrible que un hombre se exprese así de una mujer. ¿Qué no tiene madre, hermanas, mujer, hijas? Aggg.

Sobre todo porque los mensajes al amigo de Rosángela lo delatan

-Bueno que pena que siendo pelotero siga dejando tan mal ese rubro, con eso una vez más me queda demostrado que ningún pelotero sirve para marido. ¡Qué miedo!.

¿No crees que también fue culpa de Rosángela?

-Así sea cierto, ¿no le corresponde mejor quedarse callado? Ojalá y ella lo demande por payaso.

La argentina Yamila Piñero dijo que los futbolistas mueren por conocer a las chicas realities y hasta le ofrecieron pagarle un departamento…

-¿A quién reyna? Porque en mi época entonces eran unos miserables (risas), porque jamás nadie me ofrecía ni el saludo (risas).

Los futbolistas siempre buscan conocer y tener algo más que una amistad con las figuras femeninas del momento. Fuiste una de las vedettes más populares y seguro muchos se te acercaban…

-Bueno eso es en todas en todas las épocas con las mujeres que estamos en vitrina. Siempre están las personas que te admiran ya sea por tu talento, cuerpo físico, entre otras cosas. Eso no creo que sea novedad, pero que te ofrezcan un depa que chévere.

¿En tu momento como vedette nunca te ofrecieron para salir contigo?

-Nunca me pasó, particularmente a mí nadie me ofreció nunca nada. Todo lo conseguí yo con mi trabajo, no, jamás. Y en algún momento algunas “amigas confundidas “me ofrecían o me insinuaron algo pero creo que mi cara las asustaba (risas).

Pero te llamaban futbolistas para salir…

–Sí, he tenido y tengo amigos futbolistas que me los encontraba o no poníamos de acuerdo para salir a bailar o a reuniones pero gracias a Dios ninguno se equivocó conmigo. Y hasta el día de hoy soy amiga de muchos.

Por Ketty Cabrera