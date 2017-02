Mariella Zanetti tilda de oportunista al primo de la ‘Foquita’

La bella Mariella Zanetti indicó que siente ‘pena’ por Yahaira Plasencia, debido a todo el cargamontón que viene llevando tras los audios bombas difundido por el programa ‘Amor de verano’, donde se escucha a César Távara expresarse mal contra la salsera.

“Pobrecita, me da mucha pena, porque siento que es una chica que se ha puesto de moda para atacarla… Creo que está mal asesorada. No es soberbia, es ignorancia. No sabe cómo manejar las cosas y no conoce el mundo donde se está desarrollando”, indicó para el ‘Trome’.

Sin embargo, no todo quedó ahí pues tildó de ‘oportunista’ al primo de la ‘Foquita’. “El primo (de Jefferson Farfán) es un oportunista, como mucha gente que sale y habla de ella. Le recomendaría (a Yahaira) que busque un profesional para que la oriente bien”, aseguró para el mismo medio.

