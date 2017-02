Mario Hart aseguró que no retomaría una relación con Leslie Shaw

¡¡LO DIJO!! En la última emisión de “Esto es Guerra” diversos “guerreros” se sometieron a una ronda de preguntas sobre su vida personal, y quien no pasó desapercibido fue el piloto Mario Hart, a quien le preguntaron con quién no volvería a retomar una relación.

Dentro de las opciones estaba Claudia Ramírez, Leslie Shaw y Alejandra Baigorria. Mario muy incómodo señaló que no volvería con Claudia, pero luego cambió de opinión y sostuvo lo siguiente: “Hoy por hoy según mi situación… Con Alejandra está más que claro que no tengo ningún problema, los problemas quedaron en el pasado y hoyo somos compañeros de trabajo y hay una relación cordial. Por lo tanto hoy por hoy no retomaría una relación con Leslie Shaw“.

Con esto queda confirmado, que el piloto no quiere saber nadita de su ex pareja Leslie Shaw, quien hace algunas semanas sostuvo que Mario no tenía talento para el canto, mientras que este último indico que gracia a él, Leslie es conocida en el mundo urbano de la música.

