Mario Hart califica de ‘deprimente’ a krayg Peña por decir esto de Korina

El piloto Mario Hart manifestó su incomodidad hacia la ex pareja de Korina, Krayg Peña por revelar que la venezolana estuvo embarazada de él, pero por cuestiones médicas perdió el bebé. Esto enfureció al “guerrero”, quien calificó a Krayg como “deprimente”.

“Eso me parece realmente deprimente. Pero, bueno, hay ocasiones en las que debe pasar algo para que conozcas realmente a las personas. Exponer a Korina, contar cosas íntimas sobre ella, no me parece. Es mejor mantenerse alejado y no caer en su jueguito”, puntualizó.

Cabe destacar que Mario y Korina cada vez se lucen juntos, sin embargo, la “guerrera” ha manifestado en varias oportunidades que está soltera.

TAMBIÉN PUEDES LEER: