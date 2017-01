Mario Hart: “El amor no es mi prioridad”

Luego de que Korina Rivadeneira contara que se ha alejado de Mario Hart, el piloto indicó que se siente tranquilo y enfocado en su trabajo, pues para él su prioridad no es el amor.

“No lo sé, yo estoy tranquilo en mis cosas. No es prioridad para mí el amor. Por ahí conozco una chica y se da, y si no, no hay problema. Hoy por hoy hay cosas que para mí pesan más que el amor”, dijo a las cámaras de ‘Estás en todas’.

