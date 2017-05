Mario Hart le hace el pare a “Metiche” por atacar a su esposa Korina

Este último fin de semana, Kurt Villavicencio más conocido como “Metiche” se atrevió hacerle una entrevista a Mario Hart para limar asperezas. El piloto no esperaba esta actitud del comentarista, sin embargo, no dudó en decirle todo esto.

“¿Por qué no podrías darme la mano? Me parecía raro que estés acá hace más de quince minutos y ni siquiera te acerques a saludar. Me parece raro, yo pensé que todo lo que decías en la televisión era parte de tu trabajo pero parece que lo dices de verdad. Siento que vienes con rabo de paja. Ni siquiera te acercas a saludar como siempre lo has hecho”, sentenció el piloto.

Kurt se defendió y señaló que no se acercaba por Korina. “Mi esposa creo que comprende el trabajo de todos, lo respeta y como te dije, pensé que todo lo que salía en televisión era parte de tu personaje pero hoy día al ni siquiera acercarte me pareció extraño. Igual no te tengo ningún rencor, ni yo ni ella. Entendemos lo que se tiene que hablar y los comprendemos. No nos afecta en lo más mínimo”, finalizó.