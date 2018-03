Mario Hart le pone la cruz a Pavón

Los comentarios que hizo Antonio Pavón sobre la poca gente que acude a las presentaciones de Mario Hart, no han sido bien tomadas por el piloto de autos. Y es que el co-conductor de ‘Combate’ eliminó de su lista de amigos al español por indicar que: “Cuando Mario Hart canta, no va a verlo ni, su papá”.

“Yo nunca he respondido a nadie y no lo voy hacer, durante este tiempo he aprendido que hay formas de hacerlo, no me interesa decirlo públicamente para que la ‘bola’ siga creciendo. Yo consideraba a Antonio Pavón como un amigo más de la televisión, pero como se viene dando hace varios meses la gente no deja de sorprenderme”, precisó el esposo de Korina Rivadeira.

Tal parece, que el cantante se ha tomado muy a pecho las declaraciones de la figura de Latina, que ya le puso la cruz. “Ya me di cuenta quiénes son amigos, quienes son oportunistas o conocidos. Me he llevados muchas sorpresas los últimos meses y gracias a Dios me di cuenta a tiempo”, agregó Mario.

De otro lado, Hart, negó haberse ‘corrido’ de su expareja Leslie Shaw, quien la semana pasada estuvo como invitada en el programa ‘Combate’. “Yo tengo una condición diferente de trabajo a los chicos. ¿Si hay rencor hacia Leslie? No nada”, finalizó. (J. Aspilcueta)