Mario Hart rompe en llanto tras eliminación de Korina Rivadeneira en “Esto es Guerra”

¡¡NO PUDO MÁS!! Tras la eliminación de Korina Rivadeneira en “Esto es Guerra”, su esposo Mario Hart pidió a la producción del reality que sea reemplazado porque no estaba en uno de sus mejores momentos.

“No me siento en el mejor momento, no tengo ganas de competir. Pediría un reemplazo y que la producción decida así como lo han estado haciendo”, señaló Mario con la voz entrecortada.

Tras esta situación, Korina decidió entrar al set del programa para darle fuerza a su pareja y pedirle que no se retire del programa. Esto motivó mucho a Mario, quien rompió en llanto al ver que su esposa ya no era parte del programa.