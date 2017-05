Mario Hart: “Si Korina Rivadeneira es deportada, me voy con ella”

Mario Hart ha vuelto a sorprender con sus declaraciones hacia su esposa Korina Rivadeneira, indicando que está súper feliz su lado. Pero que si la llegan a deportar, él tomaría la decisión de irse con ella.

“Tomaría la decisión de irme con ella donde tengamos que irnos. No estaría feliz estando en un lado y mi esposa en otro. Korina es una chica que no le hizo daño a nadie, y no me parece justo que le esté sucediendo todo esto. Yo decidí estar a su lado, yo decidí ser el aporte que ella necesita acá”, señaló Mario.

“Una y mil veces más me casaría con ella, porque a pesar de todo lo difícil que fue, no me arrepiento de tenerla como esposa, de poder seguir compartiendo con ella, de tenerla a mi lado todas las mañanas”, finalizó.