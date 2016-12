Mario Hart sorprende a Korina Rivadeneira con tremendo anillo

En la última emisión de “Esto es Guerra” Mario Hart sorprendió a todos sus compañeros al regarle un anillo a la venezolana Korina Rivadeneira.

Sí, así como lo lees, en pleno juego del amigo secreto, el piloto empezó a describir a la persona que le había tocado y, sorprendió a todos cuando dijo que era la veneca, Korina Rivadeneira, ella inmediatamente no dudó en abrir su regalo y se emocionó cuando vio que era un ansiado anillo.

“La verdad muchísimas gracias. Yo antes trabajé con Mario, no tuve la oportunidad de conocerlo y la verdad es que no me agradaba mucho, pero ahora este año he tenido la oportunidad de conocerlo y nadie sabe que es una increíble persona, un increíble trabajador y un increíble hijo”, indicó Korina.

