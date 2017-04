Mario Hart y Korina afirmaron que se casaron por amor pero Verónica Linares les recordó esto

Esta mañana Mario Hart y Korina estuvieron en “América Noticias” para aclarar sobre la situación migratoria de la venezolana y el polémico matrimonio en Huaral.

La pareja aseguró en diversas oportunidades que se casaron por amor, sin embargo la periodista Verónica Linares no tuvo reparos en recordarles un episodio en donde Korina señalaba que no deseaba contraer matrimonio con el piloto porque no creía en esas cosas.

“Hace tres semanas yo que escuché en el programa que ustedes estaban hablando sobre el matrimonio y tú no sé si lo decías en serio o en broma que no creías en el matrimonio. Explícanos de ahí a esto”, sostuvo Verónica

Korina trató de responder, pero su actual esposo sostuvo lo siguiente: “Nosotros nos hemos casado por amor. A muchos le parecerá extraño que en tan poco tiempo de relación decidimos casarnos. Fue nuestra decisión. Hay personas que se enamoran y se casan en una semana, en seis meses o en cinco años. Nuestro tema fue casarnos en un momento en el que pensamos que lo podíamos hacer”.