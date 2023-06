Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Mario Irivarren se sinceró en una reciente entrevista y habló por primera vez sobre como se sintió tras su ruptura con Alondra García Miró.

El chico reality asistió como invitado al podcast ‘Re fresh’, para el cual ofreció una entrevista revelando íntimos detalles sobre su antiguo romance con Alondra.

Como se sabe, Mario Irivarren y Alondra García Miró protagonizaron un romance en el 2014, cuando participaban en el reality ‘Combate’. Su romance llegó a su fin debido a sus constantes discusiones y después de un mes, Alondra inició una relación con el futbolista Paolo Guerrero.

Sin embargo, Mario Irivarren decidió abrir su corazón en el podcast y contar cómo se sintió tras su ruptura con la modelo.

¿Qué dijo Mario Irivarren?

Durante la entrevista, el chico reality habló sobre el inicio de la relación entre Alondra y Paolo Guerrero, negando haberse sentido atrasado por el futbolista.

“Me rompo el pie, y para rematar, en ese entonces yo estaba con Alondra y ella termina conmigo (…) En realidad siempre decían como que me hubiesen atrasado, pero Alondra terminó conmigo la primera semana de noviembre y luego, ya por diciembre, cuando ya conmigo ni hablaba, estuvo con Paolo”, comentó.

Además, el empresario relató lo mal que la pasó al enterarse que su expareja ya andaba saliendo con el ‘Depredador’.

Mira también: ‘Tomate’ Barraza lanza coqueto piropo a ‘Peluchín’: “Tus ojos son dos luceros”

“Yo me quería morir, en ese momento estaba con el pie roto, no podía hacer nada. En ese momento de mi vida, se fue mi primer bajón fuerte. De ahí para adelante la vida me planteó una serie de situaciones en lo personal, en lo sentimental, en lo familiar”, indicó.

El chico reality también indicó que las situaciones que se le presentaron lo afectaron durante varios años, pero él supo afrontarlo y seguir adelante.

“Tuve que cargar con eso por muchos años y sobrellevarlo siendo mediático… no se puede dar un paso en falso porque todo siempre va ser maximizado y endemoniado”, agregó.

No supo filetear un pescado

Mario Irivarren fue invitado especial junto a Patricio Parodi y Anthony Aranda, los 3 tenían que demostrar que sabían preparar Ceviche. Sin embargo, quien tuvo más problemas para cocinar fue Mario Irivarren.

Mira también: «No lo descarto», Karla Tarazona todavía desea tener otro hijo

«Ayúdenme por favor», gritó el modelo al no saber como filetear el pescado para realizar el plato.

Ante la frustración de María Pía al ver a Mario practicamente peleando con el pescado llamó a Mario Hart para que pueda apoyar al ex de Ivana Yturbe.