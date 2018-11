Mario Irivarren no tiene proyectos a futuro con Ivana Yturbe

Si pensaron que Mario Irivarren tenía planes de formalizar y dar el gran paso con la modelo Ivana Yturbe tras reconciliarse por tercera vez; pues se equivocaron. El guerrerito señaló que no es su prioridad tener una relación estable con la integrante de ‘Combate’ y a pesar de tener una relación de años con ella prefiere solo vivir el momento.

-¿Qué proyectos para el próximo año?

Estoy metido en mis dos negocios, en el de la promo y carwash, aún no sé qué va a pasar el próximo año en la televisión, imagino que en diciembre nos vamos a reunir con ProTV (productora de Esto es Guerra).

-¿Y tus proyectos con Ivana cuáles son?

No tengo proyectos con ella, en cuanto a lo sentimental vivo el día a día porque nadie sabe lo que pueda pasar mañana o la siguiente semana.

-Planes de convivencia…

No tenemos planes de convivencia porque cada uno es bastante independiente, yo soy quien ve por los intereses de mi madre y tengo que quedarme con mi madre.

-¿Ella es tu prioridad?

Sí. Vivir con tu pareja y tu mamá es un poco complicado, además soy bastante independiente y me gusta tener mi lugar. Igual duermo todos los días con Ivana, ya sea en su casa o en la mía, pero necesito tener mi espacio. Soy maniático del orden, Ivana es desordenada… por ahora no podría vivir con alguien.

-Hace poco tuvieron un quiebre en su relación…

Si, la vida es inestable.

-¿No te gustaría una relación estable?

De mi vida privada no hablo, porque considero que no le debo explicaciones a nadie, yo vivo mi vida a como a mí me parece, cada uno es libre de vivir como uno quiere.