Mario Irivarren rompe su silencio y se pronuncia sobre situación de su hermano

Rompió su silencio. Mario Irivarren habló sobre la situación de su hermano Javier, detenido con 7 kilogramos de droga la noche de ayer.

Mario Irivarren confirmó que se trata de su familiar, pero dijo desconocer más detalles sobre el asunto. “No estaba al tanto, recién regreso de una presentación, me agarran de sorpresa. Sí, es mi hermano, pero no sé qué sucedió, me voy a comunicar con la familia”, declaró para el diario ‘El Popular’.

Ricardo Javier Irivarren (27) intentó sacar 7 kilos de droga fuera del país, con destino a España, en 14 sachets de productos naturales.

No es la primera vez que el hermano de Mario Irivarren tiene problemas con la justicia. Javier Irivarren registra antecedentes por robo de celular y tenencia ilegal de armas.