Mario Irivarren saca la cara por Ivana Yturbe en pelea de Melissa Loza y Macarena Vélez

Melissa Loza y Macarena Vélez protagonizaron una tensa pelea durante un juego de ‘Esto Es Guerra’, pues la joven guerrera le dijo ‘Odiosa’ a la mayor de las hermanas Loza.

Muy molesta la guerrera, le hizo el pare a la joven empresaria aludiendo que ese apodo ya es bastante conocido y que seguro se lo copio de Ivana Yturbe. “Eso de ‘odiosa’ ya lo he escuchado antes del clan con el que paras. Es chiste repetido”, aclaró Loza bastante molesta.

Mario Irrivaren, muy atento, escuchó la discusión entre ambas ‘guerreras’ y no evitó meterse y defender a su novia. “No me quiero meter en problemas de mujeres (…) no metan a terceras personas y mucho menos traigan al presente situaciones del pasado, todos sabemos para quien va la indirecta, va para Ivana”, aclaró el guerrero.

Además, aclaró que su novia no tiene intención de pelearse con nadie y que no la molesten porque luego entran en dimes y diretes’. “Si Ivana está tranquila no se mete con nadie, no la traigan al programa, no la mencionen. No busquen generar cizaña porque de ahí ella se pica, responde y comenzamos con un pin pon que no es lo que quiero, no es lo que queremos”, indicó.