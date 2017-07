Mario reemplaza a Korina en presentaciones

Ante la próxima expulsión de Korina Rivadeneira de nuestro país, la venezolana estaría evitando dar señales de su paradero y como primera medida, ha decidido no cumplir con sus contratos laborales. El último fin de sema no se presentó a un evento en el norte del país y en su lugar estuvo Mario Hart, animando en una discoteca de Guadalupe. A su salida, el guerrero evitó hablar con la prensa y consiguió que el promotor no demandara a Korina por incumplir el contrato.