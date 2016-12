Los integrantes de ‘Esto es guerra’ realizaron un intercambio de regalos y Mario Hart sorprendió regalándole un anillo a la venezolana Korina Riva­deneira.

“Me sorprendió con algo que quería mucho. Me regaló este anillo que me encanta, me fascina y no me lo quitaría para nada”, precisó la veneca.

TAMBIÉN TE PUEDE GUSTAR: