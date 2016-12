Mario volteó la página

Mario Irivarren restó importancia a las foto­grafías que compartió su ex Ivana Yturbe en sus redes sociales junto al futbolista Diego Zurek, asegurando que la modelo tiene dere­cho a rehacer su vida. “Prefiero no opinar porque no me gusta, además que no me voy a poner a pregun­tarle por cada amigo que tiene. Prefiero no opinar de algo que no me compete. Con Ivana ahora me une una linda amistad”, comentó el participante de reality, que estuvo presente en la chocolatada para los niños de La Victoria gracias al empresario Rudy García.

De otro lado, dejó en claro que pasará Navi­dad junto a su familia y no con Ivana. “La pasaré en casa de una tía, con toda la familia, todos unidos, nada de cohetes”, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE GUSTAR: