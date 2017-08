Marisol: “Ahora cualquiera es cantante”

Por: Deyanira Bautista

La cantante Marisol regresó a la capital luego de una extensa gira por el sur de nuestro país y, como es costumbre, visitó radio Karibeña, donde estrenó sus recientes temas, ‘Mix Anita’ y ‘Pa la calle basura’. Su humildad, talento y coraje la han llevado a posicionarse como una de las cantantes más queridas de nuestro país. Pero al recordar que le costó ganarse un nombre sobre el escenario, se ve sorprendida por los nuevos talentos de televisión que se hacen llamar “cantantes”, porque a su consideración el único calificativo que deben recibir es de “personaje mediático”.

“Daría lo que fuera porque sea como antes, pues para estar en algún lugar, había que demostrar talento. Ahora porque estuviste con tal y tal ya tienes pantalla y eres ‘famoso’. Ser mediático es una cosa y ser famoso es otra. El artista lo demuestra con su don, si es cantante lo demuestra con una producción propia, con una trayectoria musical, yo puedo decir lo logré con esfuerzo”, sostiene la popular ‘Faraona de la Cumbia’.

-Personajes como Yahaira Plasencia y Mario Hart están dentro de esta nueva generación de artistas. ¿Qué opinas?

Sin especificar personas, el mundo de ahora está patas arriba porque cualquiera se hace llamar “famoso”, “cantante”. A mí me daría vergüenza decir soy artista ¿Pero cómo lo logré? ¿Te hicieron un ampay? ¿Te metiste con fulano?… No estoy de acuerdo con los ‘artistas de ahora’ porque los que valen la pena están esperando por una oportunidad y no la hay… Ojalá la televisión sea como antes.

-¿Crees que estos artistas deberían bajar de su nube?

Primero, deberían de estudiar y demostrar con trabajo su vocación, no con tonterías que dicen en la televisión.

-Hablando de otro tema, cuéntame de tus nuevas canciones…

Bueno, ‘Mix Anita’ es una recopilación de tres canciones de Anita Santivañez a ritmo de cumbia y ‘Pa la calle basura’ trata de un hombre que no le gusta trabajar y que pensaba que Marisol lo iba a mantener… Si no trabaja, ¡a la calle!

–Te gusta el hombre chamba.

Claro, tiene que aportar, estoy con mis hijos apenas y no quiero un problema más. Es un tema que le pasa a la mayoría de mujeres.

-En lo personal, ¿continúas soltera?

Sí, creo en el amor, pero también sé que llega solo, uno no lo puede buscar. A la vida de uno llega mucha gente y de repente no reúne las expectativas y prefiero dejarlo ahí.

-¿Cuáles son esas expectativas?

No interesa la edad, no interesa si es bonito, para mí lo más importante es que trabaje, que me ame y que quiera a mis hijos. El resto es lo de menos.

-Tendrás un montón de pretendientes…

Un montón, pero la última vez aprendí… Soy una mujer enamoradiza, pareciera que no, pero me enamoro rápido y terminan lastimándome.

-A veces no es bueno entregar todo en la relación…

A veces no, pero uno tiene que mostrarse tal como es, no le puedes poner freno a tu corazón.

-Ya llegará el afortunado…

Sí, muero por tener una hija y me gustaría tenerla con la persona indicada, pero que trabaje y que sea un padre ejemplar.

-¿Te han tocado vagos en tu vida?

No, las personas que alguna vez compartieron su vida conmigo han sido profesionales, buenas personas, pero lamentablemente en el camino se descarriaron, perdieron la cabeza en cinco minutos.

-En el ambiente de la cumbia se comenta mucho sobre la situación que viene afrontando Karla Tarazona y Christian Domínguez, ¿qué opinas?

Me apena su situación, los conozco a ambos y creo que deberían arreglar sus problemas fuera de cámaras. ¿Quién se quiere enterar si vive mal o si le pasa o no (pensión a su hijo)? Yo pudo contar miles de historias, pero no lo hago porque es privado, quiero que la gente me conozca como artista, no por mi vida.

Datos:

Marisol también contó que hace un mes su hijo mayor, quien también trabajaba en su orquesta tocando la guitarra, viajó fuera del país a estudiar la carrera de Ingeniería de sonido. “Ahorita está en Colombia, pero luego irá a Miami, va a estudiar en Orlando. Separarnos fue muy difícil para mí, el primer concierto que di sin él creo que fue un desastre porque me la pasé llorando”, cuenta.

La intérprete de ‘La escobita’ comentó ser muy amiga de doña Marilú Venegas de Mejía, mamá de Evelyn Vela, quien se encuentra detenida por ingresar 20 mil dólares falsos a Estados Unidos. “Me sorprendió la noticia, sé que Evelyn está tranquila, la conozco hace más de 13 años y tiene mi amistad”, dijo.