Marisol cuenta detalles de su vida: «Cada dolor a mí me hizo más fuerte»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Marisol Ramírez, más conocida como ‘La Faraona de la Cumbia’, ha puesto a gozar a más de uno con sus temas. Sus canciones así como su carrera musical ha traspasado frontera.

Ahora se ha hecho presente para contar una parte de su vida, detalles personales como madre y sobre a relación que tiene con el mayor de sus hijos.

Marisol cuenta de su vida privada

En una entrevista, la cantante de cumbia ha revelado las razones por la que se encuentra distanciado de su hijo mayor. Además de su etapa como madre joven.

«Me hice mamá joven porque quería hacerlo. Cada decepción me hizo muy fuerte. No estoy en un momento (se quiebra). En la música me va súper bien, pero no estoy en un buen momento como mamá», comenta al inicio la cantante.

También compartió que cada momento que le tocó vivir la hizo volverse más fuerte: “Lamentablemente no me tocó una familia feliz para toda la vida. Tuvimos que separarnos en algún momento… cada dolor, cada decepción a mí me hizo más fuerte”.

Finalmente comenta que no se encuentra pasando bien en el ámbito familiar: «No estoy en un buen momento familiar, no estoy bien como mamá con él (su hijo). Nosotros tenemos sueños para nuestros hijos, ellos toman sus decisiones en el camino y a veces, sin querer, te rompen el corazón. Lo que me queda es desearle lo mejor (…). Yo soy una persona muy radical. Si a mí me fallas, para mí se acabó».

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

Sobre Marisol

Luisa Marisol Ramírez Vásquez nace un 26 de julio en Chachapoyas en 1980. Es conocida en la música peruana como ‘La Faraona de la Cumbia’.

Inicia su carrera musical con tan solo 14 años en Lambayeque. Fue cantante en agrupaciones como Caña Brava y Orquesta Candela. Pero decide tomar su propio rumbo como cantante solista y tener su propia orquesta.

La artista ha participado en series y telenovelas interpretándose, pero desea convertirse en actriz. Dice que a nivel musical, su carrera está en el punto que quería llegar, siendo conocida en todo el país. Marisol ha llenando conciertos nacionales y también ha realizado tour en el extranjero.

Sus grandes éxitos

Todas las mujeres en algún momento pasaron una decepción amorosa, es por ello que Marisol ha conquistado con sus canciones. Temas como: «El Divorcio», «Libre y Solterita», «Gitana», «Yo lo quería», «Te Olvidaré», «Si me Ibas a Dejar», y muchos más se han convertido en todo un himno.