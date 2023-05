Marisol, ‘La Faraona de la cumbia’, sufre caída en concierto [VIDEO]

Compartir Facebook

Marisol o como la conocen en todo el Perú como ‘La Faraona de la Cumbia’, siempre ha destacado por su gran voz e interpretaciones dedicada a los hombre. Ahora, la cantante de cumbia sufrió un accidente en un concierto este fin de semana que se volvió viral en las redes sociales.

¡Sufre caída en pleno concierto!

La cantante Marisol se presentó en el último fin de semana en un concierto de San Martín de Porres. Justo cuando la cantante iba a interpretar uno de sus clásicos temas, sufrió un pequeño accidente al resbalarse y caerse en el escenario.

En ese momento, recibió ayuda de sus compañeros en el escenario y siguió cantando. Luego entre risas comenta: «Del suelo no paso, cuántas caídas he tenido y aquí estoy. Esta es una raya más al tigre. Y por favor, no se les ocurra ponerme en Tiktok caraj…, Ahora aparezco a primera hora, cuidado, yo averiguo quién es… y ya saben».

Comenta Marisol hacía su público, luego se acerca al ayudante, que se encontraba realizando una transmisión en vivo del concierto, y le dice: «Tú me estás grabando, ni se te ocurra, ¿Cómo te llamas?, ni se te ocurra ponerlo. Si lo vas a poner porque estás pasando en vivo seguro. Normal, igual mira el show».

Celebrará sus 20 años como solista

La ‘Faraona de la Cumbia’ anunció la celebración de los 20 de carrera musical como solista. La cantante contó muy emocionada su concierto que se realizará en el Parque de la Exposición. Si bien no ha dado le fecha aún, se sabe que tendrá artistas invitados y botará la ‘casa por la ventana’ para celebrar sus dos décadas.

«Mis preciosos marifanáticos quiero compartir con utedes, la emoción y la alegría que me embarga por mis 20 años de vida artística como solista, cantándole a mi Perú y el Mundo. Celebramos mi aniversario y mi cumpleaños muy pronto en El Parque de la Exposición donde habrá muchas sorpresas», publicó la cantante en sus redes sociales.

Marisol prefiere trabajar con hombres

En otra ocasión, Marisol tuvo una conversación con los conductores del show, Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Aquí, la cantante cuenta la razón de por qué trabaja solo con hombres en orquesta.

«Es difícil trabajar con chicas porque hay algunas que son responsables y otras muy irresponsables», comenta la artista de cumbia. «Voy a ser sincera, por la mala experiencia que tuve con una de mis bailarinas que me ayudó, me abrió los ojos y dije, le doy las gracias. Mil veces prefiero trabajar con varones que son más responsables», finaliza la cantante.