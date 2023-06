Compartir Facebook

Melissa Paredes cantó con fuerzas la canción que Shakira dedicó a su ex y dio a especular que iría directo para el ‘Gato’ Cuba.

Tras la ruptura entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba, muchos personajes de las farándula se han pronunciado sobre el tema. Uno de ellos fue la vidente Agatha Lys, quien señaló que el futbolista buscaría regresar con Melissa Paredes.

Sin embargo, parece que las cosas no se darán así, pues Melissa Paredes habría mandado una indirecta muy clara al ‘Gato’ Cuba.

¿Qué dijo Melissa?

La famosa cuenta de Instarandula compartió un peculiar video de Melissa en donde se le ve junto a un grupo de amigas cantando a todo pulmón la canción de Shakira con Bizarrap.

“Esto es pa’ que te mortifique. Mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, decía la parte de la canción que la modelo cantó con todas sus fuerzas.

Con esto, Melissa descartaría completamente cualquier tipo de vínculo sentimental con el jugador de fútbol.

¿Más indirectas?

Esta no sería la única indirecta que Melissa envía al futbolista, pues al final su relación con Ale Venturo, Rodrigo habría recibido otra señal.

Melissa Paredes se vio feliz y tranquila tras la separación del futbolista y Ale Venturo. La modelo no pasó desapercibida y en medio de todo el escándalo decidió publicar un polémico video en TikTok.

En el video se ve a la modelo haciendo un baile, lo cual es muy común en esta plataforma, pero lo que más llamó la atención de los usuarios fue la letra de la canción.

“Te está llamando y vos en el asiento de atrás rebotando. Ese bobo te está amenazando. A vos ya te cansó y a mí me está cansando. Yo me acuerdo cuando… Bebé, me enteré de que con ella peleaste”, se logra escuchar en un clip mientras Melissa bailaba la canción de lo más feliz.