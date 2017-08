Mathías aclara relación con ‘RR’

Mathías Brivio señaló que conoce a Ricardo Rodríguez, el sindicado ‘RR’ que supuestamente habría de­latado a Evelyn Vela ante las autori­dades norteamericanas luego que lo capturaron en 2014 con más de 20 mil dólares falsos.

“Es un amigo mío que conocí con Puchungo Yáñez hace como 10 años, cuando yo era reportero y viaje a Miami a hacer un reportaje. Ahí nació mi amistad con él y no es mi chofer ni nada de eso”, señaló el animador de ‘Esto es guerra’ luego que saliera a la luz una foto de él junto a Rodríguez.

“Que yo tenga una foto con una persona no implica que yo sepa todo lo que hace, jamás he estado metido en nada de ese tipo y no me parece que por una foto la gente hable. Imagínate con la cantidad de gente que me tomo fotos. Si revi­san el Facebook de Ricky, él tiene tendencia a tomarse foto con gente conocida y eso no quiere decir que la gente que está con él tiene que saber algo”, apuntó.