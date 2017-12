Mayra Couto con nuevo Look

La nueva producción de América Televisión ‘Cumbia Pop’ ya tiene fecha de estreno. La serie juvenil llegará a las pantallas el martes 2 de enero del 2018 a las 7.30 p.m. La actriz Mayra Couto reaparecerá en la pantalla chica con un look nuevo, debido a su personaje. “Los invito a que no se pierdan el estreno de ‘Cumbia Pop’, estoy con un look totalmente distinto, yo hago el personaje de Julieta, que quiere hacer justicia con sus propias manos, así que no se metan conmigo jajaja”, dijo la actriz.

El elenco juvenil también lo conforman Elisa Tenaud, Francesca Zignago, Andrés Luna, Valkiria Aragón, Lilian Schiappa, Fabrizio Solari, Christopher Moreno, entre otros talentosos artistas. Además, actores con gran trayectoria como Camucha Negrete, Roberto Moll, Norka Ramírez, Paul Vega, Mari Pili Barreda, César Ritter y Tula Rodríguez.