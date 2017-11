Mayra Goñi chotea a Yahaira Plasencia

La salsera Yahaira Plasencia negó por completo que esté en amores con el integrante de ‘Esto es guerra’, Luis Alonso Bustíos, y que por ese motivo se habría puesto celosa de la actriz Mayra Goñi cuando se encontraron en una discoteca por el cumpleaños de Alejandra Baigorria. La primera en salir al frente para aclarar las cosas fue la protagonista de ‘Ven, baila quinceañera’ quien dijo que ni vio a la ex de Jefferson Farfán en la fiesta.

“No sabía nada, yo no he visto en ningún momento a la señorita. Siempre salimos las mismas personas en grupo, salgo con Patricio (Parodi), Fabio (Agostini) y Luis Alonso, son mis amigos”, dijo Mayra.

“Tampoco la conozco”

Por su parte Yahaira también respondió tajante y hasta dijo no conocer a Goñi para nada, además reconoció que en su momento tuvo cierto gusto por Luis Alonso pero cuando compartían en el reality de América TV. “Había una atracción en su momento pero ahora nada, lo de la discoteca es mentira. Tampoco la había visto en ningún momento a la señorita, no sé de qué hablan. Estoy de acuerdo con Mayra yo tampoco conozco a la señorita”, aseveró la cantante en el programa ‘En boca de todos’ y acotó que no desea enfrentamientos.

“No, nada que ver, no traten de crear rivalidades, no la conozco (a Mayra) así que dejen de inventar cosas que no son. Se que es una chica exitosa y nada que ver”, comentó Yaha que acotó que actualmente está sin pareja pese a que muchos aseguraban una reconciliación con Farfán.

“Estoy solterísima, en realidad estoy tranquila y dedicada a mis negocios el spa, la orquesta. Hay chicos sí obviamente pero estoy tranquila”, finalizó.

Datazo: La salsera se sometió a una lectura por la vidente Pochita, quien le auguró que el próximo año seguirá triunfando en los escenarios.