Mayra Goñi confía en Fabio Agostini y dice no ser celosa

La actriz Mayra Goñi aseguró que confía mucho en Fabio Agostini y que no se pone celosa que comparta fotografías con poca ropa en sus redes sociales, como la última que compartió en Instagram, donde se le observa desnudo y solo un gorro cubre sus partes íntimas.

“La foto fue para complacer a las chicas, eso le gusta, yo lo comparto ¿Si me pone celosa? No, yo ya le he dicho que pondré mi foto de espaldas jajaja. No, mentira, yo confío mucho en él sé cual es su trabajo y él sabe el mío. Todo bien”, comentó Goñi, agregando que lleva 10 meses de relación con el ‘Galáctico’.

De otro lado, Mayra comentó que desconoce las razones de la separación de Alessandra Fuller y Pablo Heredia, pero le gustaría que regresen porque hacen una bonita pareja. “Todos los días los veo porque estamos grabando ‘Te volveré a encontrar’, ellos están bien”, indicó. (V.R.)