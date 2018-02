Mayra Goñi por fin habló sobre su situación sentimental con Fabio Agostini

Más de una historia de Instagram hacían notar las constantes salidas de Mayra Goñi y el musculoso guerrero Fabio Agostini. Hoy finalmente, la joven actriz confirmó que tiene más de 4 meses de salidas con el guerrero. “Nos estamos conociendo, A mí sí me gusta, por eso salgo con él”, comentó en el programa ‘En Boca de Todos’.

Al ser consultada por sus sentimientos hacía el modelo, la cantante expresó: “¿Si me gusta? Sí obviamente, si salgo con un chico es porque tiene que gustarme, ¿no?”. Además agregó que Agostini no es como se le ve en Esto es Guerra. “Es un amor, aunque la gente diga lo contrario. Su personaje es uno en televisión, pero conmigo es una persona espectacular, está haciendo cambios” contó la actriz.

El guerrero que también ha manifestado la felicidad de sus salidas con la actriz de “Ven Baila Quinceañera”, no deja de compartir historias de Instagram en las que se le ve muy contento junto a Goñi, sin embargo, no le ha dado exclusividad como lo ha hecho la actriz. “Si salgo con una persona es porque me interesa. No voy a salir con otra persona”, expresó.

