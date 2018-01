Mayra Goñi no quiere a Yahaira Plasencia y le pone este calificativo

La actriz Mayra Goñi se presentó en el programa ‘Espectáculos en América’ del último sábado y se sometió a un revelador interrogatorio. La popular ‘Viviana Vílchez’ se animó a contar por qué surgió una rivalidad con Yahaira Plasencia. Recordemos que, en una entrevista, Mayra dijo la salsera carecía de humildad.

“La conozco desde hace muchos años (…) Había un poco de rivalidad. Estaba el grupo Son Tentación que me parece lo máximo y otro grupo nuevo que me llamaron. Había un poco de rivalidad entre estos dos grupos, ahí creo que empezó as cosas, siempre pasaba de frente y no saludaba”, detalló Mayra.