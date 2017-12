¡¡¡Mayra Goñi sueña con casarse de blanco!!!

Por: Verónica Rondón

A sus cortos 25 años, Mayra Goñi ha demostrado que talento es lo que le sobra. A esto, se suma la belleza y el carisma que envuelve a esta joven actriz, que desata pasiones de algunos peloteros, chicos realities y seguidores en redes sociales. Su sueño, como toda mujer, es encontrar a su príncipe azul y llegar al altar vestida de blanco. Por estos días, Goñi se encuentra como protagonista de un musical, que va más allá de un espectáculo de entretenimiento, pues el mensaje de fondo, busca que el ser humado respete al ecosistema.

-Cuéntanos sobre tu personaje en ‘Sirena el musical’…

En el musical soy Siena, un personaje con mucha fortaleza que lucha por sus sueños por lo que quiere y me siento identificada con ella y agradecida de poder interpretarla.

-¿Cuál es el mensaje de la obra?

Este es mi primer musical como protagonista, y me siento muy afortunada porque sé que voy a llegar a muchas familias en diferentes partes del Perú, y dejarles un gran mensaje de respeto a la naturaleza, respeto a nuestro mundo, nuestro ecosistema, que es el mensaje principal de esta obra.

-¿Qué otros proyectos tienes en la actuación?

Estoy grabando una nueva novela de varios meses de rodaje que produce PROTV, “Te volveré a encontrar”. Tengo otros proyectos que aún estoy examinando y tratando de manejar mis tiempos, organizarme para poder cumplir con todo con la mejor disposición.

-Conforme has ido evolucionando en tu carrera, tan bien los has hecho en tu aspecto físico ¿te has hecho algún retoque, o ‘ayudita’ en tu anatomía?

He desarrollado, ya no soy ‘Yuru’, ya tengo 25 años jajaja

-Al igual que tu personaje de ‘Viviana’ en VBQ ¿Sientes que Mayra Goñi ha madurado?

Definitivamente, tengo muchas ganas de comerme el mundo jajaja estoy muy enfocada en mi carrera, en crecer profesionalmente y buscar oportunidades también fuera del país.

-Eres una mujer muy guapa y de eso no queda duda ¿Es complicado cuidarse para no convertirte en un personaje mediático, que esté involucrado en escándalos?

Gracias por lo de guapa. Es muy difícil en este medio pasar desapercibida sobre todo cuando vas creciendo profesionalmente, siempre te van a tener en el ojo de la tormenta, algunos queriendo sacar lo mejor de ti, hablar de tu talento y otros tratando de buscar lo peor , tratando de ver todo de una forma negativa para que los pueda beneficiar en alguna portada de espectáculos, casi siempre van a querer juzgarte por todo sin ponerse a pensar que somos un ser humano más, común y corriente , que comete errores, que puede salir, divertirse como cualquier joven, salir a comer, a bailar , etc con cualquier amigo o amiga sin necesidad que lo relacionen. Es muy difícil, sobretodo porque la gente se cree todo lo que se pueda especular.

-¿Sueñas con casarte de blanco o apuestas por la convivencia?

Si sueño con casarme, conociendo perfectamente a mi pareja y estando segura de dar ese paso tan importante.

-¿Cómo te describes?

Trabajadora, perseverante, sensible, jovial, humilde y con un gran corazón.

-¿Cuál es tu meta?

Uffff mi meta no tiene fin…

-¿Te gustaría incursionar en la política?

No, no es lo mío jajaja

-Ahora se te está involucrando con Fabio Agostini por la forma tan peculiar que él te llama (‘Pitufina’)…

Fabio es un amigo que estoy conociendo hace poco tiempo, es un chico muy simpático que siempre me ha tratado con mucho respeto, le tengo mucho cariño, pero no hay nada más que una amistad. Mi trabajo me absorbe tanto que a las justas me da tiempo de ver a mi familia y no sé si me dé tiempo para el amor, como dije hace un momento, estoy muy enfocada en mis proyectos.

DATO:

Mayra Goñi inició su carrera actoral a los 14 años en la novela ‘Yuru: la princesa de la selva’, donde fue la protagonista y compartió roles con los experimentados Lucho Cáceres y Diego Bertie. También formó parte de diferentes producciones como: ‘Los del Barrio’, ‘Magnolia Merino’, ‘Eva Ayllón’, ‘La Faraona’, ‘Los amores de Polo’ y ‘Ven Baila Quinceañera’ (1 y2 temporada)

SUMILLA

“SOY UNA MUJER TRABAJADORA, PERSEVERANTE, SENSIBLE, JOVIAL, HUMILDE Y CON UN GRAN CORAZÓN. MIS METAS NO TIENEN FIN”

NO DEJARÁ LA MÚSICA

La joven actriz también dejó en claro que no se alejará de la música porque es algo que algo que la apasiona. “Grabé un tema que está sonando mucho, se llama ‘Maldito’ y estoy pensando lanzar otra canción. Si bien es cierto, no estoy de lleno en el canto por mis compromisos con la actuaciones, que requiere de mucho tiempo, pero nunca dejaré de hacer música y seguir actuando. Solo espero recibir el apoyo para difundir mi música”, comentó.