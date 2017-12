Mayra Goñi a Yahaira Plasencia: “No seas fingida”

La protagonista de ‘Ven, baila quinceañera’, Mayra Goñi, no se guardó nada y desenmascaró a Yahaira Plasencia. Para la actriz la ‘Reina del toto’ es doble cara y alucinada desde que estuvo con Jefferson Farfán. “Cada uno tiene que ser como es, yo soy tal cual, media ‘pirañona’ como ‘Viviana’ (su personaje e VBQ) de mi rico Rímac y nunca me voy a olvidar de dónde vengo. Soy súper sencilla”, dijo Mayra para las cámaras de América Espectáculos.

“Eso debe ser porque empecé desde muy chica, no me vino la fama de la noche a la mañana. Eso deberían tenerlo claro todas las personas que están en este medio. No fingir ante una cámara y por detrás ser otra persona”, añadió la actriz y cantante.

Mayra dejó como mentirosa a la salsera, pues afirmó que es cierto que la cantante le hizo una escena de celos al ‘guerrero’ Luis Alonso Bustíos en una discoteca. “Tampoco es que la odie. Sí es verdad lo de la fiesta. Luis Alonso es mi amigo y no sé por qué se ponía celosa. En algún momento la vi media celosa jalándolo. Por eso le dije que más seguridad. Tal vez lo malinterpretó porque lo dije en sarcasmo”, indicó Goñi y remarcó que no tendría ningún problema en saludar a Plasencia.

De otro lado, la figura de América Televisión restó importancia a las declaraciones de Sheyla Rojas, quien minimizó su carrera musical y dijo que Yahaira no tiene nada que envidiarle.