Mayra Goñi no suelta a Yahaira

La conocida actriz y cantante Mayra Goñi es otra de las figuras del espectáculo que no aguanta las poses de diva de Yahaira Plasencia. Reafirmó nuevamente que en varias oportunidades se cruzó con la ex de Jefferson Farfán en algún evento y no tuvo la cortesía de saludarla.

“Yo aunque no conozca a la persona y si sé que es del mismo medio le diré ‘hola’. En algún momento me he cruzado con Yahaira y la verdad no ha saludado, se ha pasado de frente, tampoco le voy a rogar el saludo. ¿Ella dice que jamás me ha visto? Bueno, ustedes ya la conoces”, indicó la carismática Mayra.

Tras este comportamiento, la protagonista de ‘Ven, baila quinceañera’ no dudó en aconsejarle a la salsera que sea humilde y no olvidé de dónde viene. “Problemas con ella nunca he tenido, solo dije que era celosa porque vi como jaloneaba a Luis Alonso Bustíos (de Esto es guerra), él era mi amigo nada más pero con él yo nada qué ver. Lo único que le diría a ella es humildad, que se acuerde de dónde vienen, yo siempre me acuerdo de dónde vengo porque además así te ganas al público quien al final son los que te mantienen vigente”, aseveró Goñi.

En nueva serie

La talentosa artista señaló que este año seguirá trabajando en su faceta musical en el género urbano pues acaba de grabar dos nuevos temas que se suman a ‘Maldito’ y ‘Sola, soltera’. Además, está grabando la telenovela ‘Te volveré a encontrar’ y la serie de humor ‘Los Vilchez’ de América Televisión.

También, afirmó que su relación amical con el español Fabio Agostini va mejor que nunca y lamentó que se esté ganando la imagen de malcriado tras ser expulsado de ‘Esto es guerra’. “Con Fabio todo bien, estamos conociéndonos un poco más. ¿Si creo que no debieron sacarlo del reality? Pues sí, todos tienen un personaje en televisión pero Fabio fuera de cámaras es otra cosa, es un caballero, muy respetuoso conmigo”, finalizó.(K.Cabrera)