«Me chocó fuerte», Ale Venturo revela que sufrió en su post parto

Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba confesó a través de sus redes que sufrió en su post parto y lo comparó con su embarazo anterior aconsejando a las madres a tomar con la mejor actitud esta difícil situación que les toca vivir a algunas mujeres.

¿Qué dijo Ale?

La rubia empresaria publicó diversas historias en su cuenta de Instagram y reveló que ha venido pasando momentos difíciles tras la llegada de su segunda hija Aissa, fruto de su amor con el jugador Rodrigo Cuba.

“La verdad este segundo embarazo me chocó fuerte el post parto nunca lo he dicho por aquí, pero creo que es importante que sepan que no todos los embarazos son iguales, son distintas circunstancias y experiencias”, empezó diciendo Venturo.

Además, recomendó a las recientes madres que busquen el apoyo emocional en sus familiares o amistades más cercanas para poder afrontar estos momentos con las personas indicadas.

“Lo mejor que pueden hacer es tener una red de apoyo familia, amigos, profesionales en el tema, no minimicen y juzguen solo acompañen en el proceso y sean empáticos a mí me está costando, pero estoy segura que pronto estaré mucho mejor”, señaló Ale.

Asimismo, la dueña de La Nevera Fit remarcó que sus hijas son su motivación para afrontar cualquier momento difícil y es que por ellas por quienes se levanta y sigue.

Se va de viaje

Como se sabe, recientemente Ale viajó a los Estados Unidos solo con su hija mayor dejando al cuidado de su padre a su pequeña Aissa y es que al parecer la empresaria se dio este breve viaje para poder reconectar con su hija mayor.

Según las historias de Ale gracias a ese viaje pudo conocer mucho más a su hija y darle la atención que no pudo darle por la llegada de su segunda hija pues necesitaba la mayor dedicación al ser una recién nacida.

“Aria tomó muy bien la llegada de Aissa pero siento que como soy la mamá sí ha querido más mi atención y encima con la edad y los berrinches así que este viaje no sirvió para darles espacio y atención que ella necesitaba”, mencionó Ale.

La critican en redes

Por otro lado, usuarios criticaron a Ale por decidir irse de viaje cuando su bebé apenas tiene casi dos meses de nacida por lo que consideraron demasiado precipitado dejar a la pequeña el cuidado de su padre.

‘Cómo va a dejar a su hija sola’, ‘Por qué se fue de viaje sin su hija menor’, fueron algunos se los comentarios de los cibernautas quienes no le perdonaron nada a la rubia empresaria por decidir despejarse lejos del país.

Ale no se pronunciado acerca de las críticas que ha recibido al contrario sigue enfocándose en el cuidado de sus dos pequeñas hijas a quienes les dedica todo su amor y comprensión en estos momentos donde más necesita de la fuerza de sus engreídas