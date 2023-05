«Me dijo que tenía cáncer», Milena Zárate revela porque perdonó a Greysi

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El drama continúa. Milena Zárate confesó cual fue la razón por la que decidió perdonar a su hermana Greysi.

Y es que como se sabe, ambas hermanas se han visto enfrentadas en diferentes situaciones.

Lo confiesa

La cantante colombiana visito el programa de Magaly Medina para contar su verdad.

Pues Zárate viene recibiendo amenazas de muerte presuntamente de parte de la familia de su cuñado.

Sin embargo, Milena reveló que pensó que su hermana cambiaría y detalló el motivo por el que le dio otra oportunidad.

“Después de 2 años regresó a mi casa con el niño en brazos diciendo que tenía cáncer”, señaló.

Mira también: Samu arremete contra Micheille Soifer y dice que abucheos en el concierto fueron su karma

Intentó protegerla

Pese a que en anteriores ocasiones le había mentido, Greysi quiso perdonarla y abrirle las puertas de su casa.

«Yo le abrí la puerta y nunca tuvo nada, eso fue mentira y luego salió un video donde la familia se burlaba de mí”, dijo Zárate.

Cómo toda hermana mayor solo pretendía brindarle protección y un hogar a Greysi junto a su pequeño.

Por otro lado, aseveró que su hermana estaba segura que iba a morir por lo que le pidió que se encargue de su hijo.

“Me pidió perdón, me dijo que si se moría, me dijo que si se moría, que yo me quedara con el niño», dijo Milena.

Y es que Greysi no quería que su pequeño se quedara bajo el cuidado de su pareja Ítalo.

Mira también: Jeferson Farfán lanza indirecta sobre su demanda a Magaly: “Todo vuelve y pega donde más duele”

Se quiebra

Asimismo, la cantante rompió en llanto al afirmar que quiso a Greysi como su hija y le brindó todo su apoyo cuando lo necesitó.

«Yo tuve un hijo a los 15 años y a mí, mi hijo se me murió a los 8 meses, y Greyssi tenía 2 años, yo la adopté. Hasta el día de hoy, es mi hija», confesó Zárate.

Zárate se mostró vulnerable y entre lágrimas recalcó que su hermana nuevamente se burló de ella y de su buen corazón.