¡Me dolió! Angelo Fukuy canta ‘Lárgate’ por una fuerte decepción amorosa

El cantante Angelo Fukuy se hizo conocido por pertenecer a la agrupación de Hermanos Yaipén. Ahora, el solista participó en una entrevista con Christopher Gianotti en ‘Preguntas que arden’, donde cuenta que sufrió de una fuerte decepción amorosa que hace cantar con mucho sentimiento sus canciones.

Las ‘ex’ reaparecen cuando forma parte de Hermanos Yaipén

Angelo cuenta en la entrevista como forma parte de la agrupación de Walter y Javier. Es más, recuerda que ni bien llegó a Lima para pasar un casting, se da cuenta que ya había ingresado directamente y ese mismo día se presentó en una boda con el grupo.

Recuerda, que en su primera presentación se confundió al decir el nombre de la agrupación por los nervios: «Recuerdo que la primera vez que canté dije: ‘Walter y Javier… Hermanos Yampen’ Estaba tan nervioso», cuenta entre risas.

Mientras conversaba con el actor Christopher Gianotti, le consulta a Angelo si ha tenido decepciones amorosas y se identifica con algunas canción: «Me identifico con esas canciones ‘Ojalá que te mueras’ y ‘Lárgate’ porque justo hablé con Carlitos Rikon cuando lo conocí por primera vez y ensayé esa canción para poder grabarla. (Carlos le pregunta) ‘Angelito cuéntame tu historia, ¿Has tenido decepción?’ Sí, le contesté y fuerte».

Es así que deciden darle la canción: «Tenía mala suerte en esa épocas con las chicas. Fue «Lárgate» que me dieron para cantar. Cuando yo inicie en los Hermanos Yaipén, me empezaron a llamar (las ex)«.

¿Cuál fue la fuerte decepción amorosa de Angelo?

El intérprete de ‘Levanta tu copa’, se anima a contar sobre sus decepciones amorosas: «He tenido muchas decepciones, todavía con mis amigos y por ahí hay un primo también«.

El entrevistador, al escuchar que un primo se metió con su novia quedó sorprendido. Entonces, Angelo Fukuy decide contar la historia: «Estábamos jugando un partido de fútbol y la pelota cae cerca a su casa (de su entonces enamorada), me tocaba ir a recoger la pelota. Aproveché de dar un par de pasos para verla, capaz está en su ventana… y estaba con mi primo. Yo vi como abrían su boca y se estaban besando, se estaban mordiendo«.

Ante ese hecho, Gianotti le consulta cuál fue su reacción y Fukuy responde: «Me quedé así frío ‘wao, no lo puedo creer’, regresé a jugar partido, no dije nada, no es para mi, pero si me dolió porque fue mi primer amor. (A su primo) tampoco le dije nada, jugábamos a las escondidas, teníamos 10 o 11 años. No era yo de estar en problemas, pero si me dolió y cuando canto esas canciones me acuerdo de eso«.

¡La volvió a ver años después!

Además, recuerda que fue a su primer concierto en Trujillo con los Hermanos Yaipén. Angelo Fukuy sintió que fue el momento perfecto para dedicarle una canción.

Christopher Gianotti le pregunta: «Y le cantaste ‘Lárgate'», a lo que Ángelo responde: «No sabes como lo canté hermano. Justo terminé de cantar ‘Lárgate’, justo entraba a cantar ‘Ojalá que te mueras’ y ella hacía su ingreso en el local. Fue vestida de rojo, la miré a los ojos y esa conexión yo sé que le hizo recordar aquella vez que me lastimó el corazón y me llamaba todos los días«.