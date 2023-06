Compartir Facebook

Un hincha japonés se hizo viral en redes sociales luego de una graciosa entrevista en la que cuenta por qué se casó con una peruana.

El día de hoy la prensa peruana estuvo presente en Osaka para registrar el partido entre Perú y Japón. Lamentablemente nuestra selección sufrió una dura contra los japoneses. Sin embargo, no todo es gris, pues un hincha japonés se robó el show y logró sacar una sonrisa a varios peruanos.

El hecho sucedió mientras Movistar Deportes realizaba una transmisión en vivo para cubrir el evento. En un momento el reportero Michael Succar hizo una pausa para realizar una pregunta a un hincha peruano japonés que se encontraba en el lugar.

Hincha japonés se casa con peruana porque «le gusta sufrir»

Al periodista deportivo le llamó la atención una pareja hincha de la selección, puesto a que la chica era peruana y el chico japonés. Ellos son Kou y Madeley, el periodista no dudó en acercarse a Kou para hacerle la curiosa pregunta.

“Un ratito Luciana, permíteme hacerle una pregunta importante a un hincha peruano-japonés. Mi querido Kou ¿por qué te casaste con una peruana?”, preguntó Michael al hincha peruano-japonés.

El japonés se acercó para dar una curiosa respuesta que hizo reír a las personas que se encontraban en el lugar.

“Ah, porque me gusta sufrir. Me gusta sentir presión, tensión”, respondió el asiático.

Sin embargo, las risas incrementaron cuando la esposa de Kou se acercó y él automáticamente cambió su respuesta.

“Ah no, no, no, es que yo la amo muchísimo. Me enamoré de su país, de su cultura y todo eso. Es el amor de mi vida”,expresó.

El video fue difundido en redes sociales donde se volvió viral y muchos usuarios reconocieron a la pareja, pues ambos suben contenido a TikTok y su cuenta es Madeley Japan.

Usuarios reaccionan

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al gracioso video y dejar sus mejores comentarios sobre la situación.

“Si estás en peligro grita AJINOMOTO dos veces”, “Y nunca más se supo de Kou”, “Vuela alto Kou”. “En ese momento Kou sintió el verdadero terror”, fueron algunos de los comentarios.