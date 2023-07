Compartir Facebook

La bella Kiara Lozano es vocalista de la agrupación de cumbia Corazón Serrano. La cantante es conocida por su canción «Mix Zúmbalo» y «Heridas de Amor». Como parte de una divertida secuencia, se animó a contar una travesura que hizo cuando viajaba en un bus y tenía que ir al baño.

¿Qué pasó?

La cantante de cumbia llegó a la agrupación hace casi dos años y se ha convertido en la favorita del público. Kiara Lozano es oriunda de Tarapoto y su talento artístico la está llevando a ser conocida en todo el Perú.

En una divertida secuencia, creada por el grupo, llamada ‘Conociendo a tu artista’, las chicas vienen respondiendo varias preguntas que divierten al público. Ahora, le tocó a Kiara Lozano, quien cuenta la peor travesura que hizo al estar viajando en un bus.

Kiara explica entre risas que tuvo que usar una bolsita para poder miccionar, ya que el bus no contaba con baño y no podían parar: «Cuando a veces no se puede detener el bus parar para miccionar, me ha tocado agarrar una bolsita para apuntar donde no es (risas), esa ha sido la peor. Luego me ha tocado estar limpiando».

Corazón Serrano en el concierto de Fiestas Patrias

Radio Karibeña ha preparado un gran concierto por Fiestas Patrias para el viernes 28 de julio desde las 8pm en el Mega Plaza de Villa el Salvador. Donde gozaremos a lo grande con las chicas de Corazón Serrano, quienes interpretarán sus exitosos temas «Tomando Cerveza», «Mix Zúmbalo», «En qué brazos estará» y «Olvídame».

El ‘Bomboncito de la cumbia’, Deyvis Orosco, también estará presente en el concierto para cantar sus mayores éxitos. El cantante y compositor, Víctor Manuel del Perú, es un artista representativo de huayno en el norte del Perú. Conocido por sus interpretaciones como «Mala Tú», «La Chismosa», «Ironías», «Mix Cajamarca» y «El Aventurero».

Finalmente, un grupo que no puede faltar: Armonía 10, quienes hace poco celebraron sus 51 años de trayectoria musical. Interpretaran sus temas: «Ya Te Olvidé», «Pagarás», «Herido Corazón», «No se puede amar a dos», «Serpiente», «Paloma Herida», entre otros éxitos más.