Alfredo Benavides: “Me inicié solo, no con mi hermano”

El humorista Jorge Benavides se mostró entusiasmado por su ingreso a ‘El reventonazo de la Chola’, espacio que compite en el mismo horario con el programa de su hermano Jorge Benavides.

“Me siento contentísimo de estar en el programa de la ‘Chola’. Estoy en una nueva etapa de mi vida y de mi carrera. ¿Por qué dejé Latina? A mediados del año pasado ya había tomado la decisión de salir del canal, pero aclaro que no hubo ningún problema ni con el canal ni con nadie. Fue una decisión personal, he estado acostumbrado a trabajar solo”, manifestó Benavides.

Asimismo, Alfredo recalcó que ‘se hizo solo’ en el mundo humorístico, más no con la ayuda de su hermano Jorge.

“Mi hermano no se ha molestado (por estar ahora en ‘El reventonazo de la chola’). Además, cuando me inicié en mi carrera humorística, me inicié solo, no me inicié con mi hermano. En el camino nos hemos encontrado, hace mucho tiempo me conocían por ser el hermano de Jorge, pero ahora me conocen como Alfredo Benavides. Va pasando el tiempo, vamos madurando y cada uno va teniendo su lugar”, señaló Alfredo.

¿Vas a competir con el espacio de tu hermano Jorge?

Normal, porque nosotros no estamos muy pendientes del rating. Jorge no maneja cifras, es una competencia sana, no hay ataques ni cosas por el estilo.