La artista Amy Gutiérrez es una reconocida salsera peruana y ahora actriz con un papel protagónico en ‘De repente, Luna’. La cantante se animó a dar una entrevista muy personal con una psicoterapeuta y compartió detalles personales que sus seguidores desconocían.

Amy comparte sus sentimientos

Amy decidió estar presente en el canal de la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, ‘Todos Sanamos’. En este espacio, la salsera habló específicamente sobre las inseguridades que la aquejan y como sobrevivir a ellas.

En la entrevista, la interprete de «Alguien» comenta que tiene el miedo o la inseguridad de no poder estar sola: “Me siento mal, me siento triste, siento que nadie quiere compartir conmigo, que nadie tiene tiempo para mi, pero son pensamientos que no deberían e igual están ahí. Me siento muy insegura de estar sola, si podría, pero es proceso, no puedo estar sola”.

Detalla que estos pensamientos siempre la acompañan, pero que está tratando de enfrentarlos, porque sabe que no debería tenerlos. Cuando le consultan sobre los miedos que tiene, ella responde: “Miedo a fracasar en la música, a ser olvidada por el público. Miedo a ser criticada por el público por lo que hago o lo que utilizo».

También comenta que uno de sus mayores miedos es defraudar a su familia: «De mi familia, tengo mucho miedo de hacer cosas que los defraude. Yo el día de hoy mantengo a mi familia y lo digo con mucho orgullo, pero tengo miedo de que un día no tengo más dinero y no pueda hacer nada por ellos».

«Yo misma me he saboteado»

La peruana Amy Gutiérrez comenta que tras estos miedos e inseguridades que vive desde hace años, se ha saboteado a ella misma. «No puedo evitar tener miedo de que la gente deje de escucharme o que yo me mate en un proyecto bonito y que no sea valorado como tal, pero son suposiciones a fin de cuentas (…) Yo he sentido que muchas veces, sobre todo el año pasado y ante año pasado, yo misma me he saboteado, por pensar en negativo”, comenta la salsera.

A pesar de todos esos pensamientos, la cantante ha reflexionado e intenta aceptarse primero para seguir luchando y demostrar el gran talento que tiene: “Hasta que me di cuenta de que no puedo pensar en la aceptación todo el tiempo. Si yo no me acepto primero, no puedo esperar que nadie más lo haga”.

Sobre su álbum ‘Valiente’

Amy Gutiérrez lanzó hace poco su primer álbum de estudio ‘Valiente’ que fue producido por el reconocido productor Master Chris. Son nueve temas que forman parte de este maravilloso disco y como lo dice su nombre, se armó de valentía para seguir avanzando en su música.

El pasado jueves, Amy estrenó dos videoclips del tema «Qué Pasaría», uno en versión salsa y otra en balada. Ambos temas se han convertido en las favoritas de su álbum e incluso la organización de Los Heat TV compartió sobre el estreno.