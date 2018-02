Melania Urbina manda contundente mensaje a todos los críticos

La actriz Melania Urbina habló de su polémico personaje ‘La Chica Dinamita’ y confesó que le trajo problemas en su vida diaria, pues muchas personas le faltaron el respeto. Recordemos que en ‘Django: la otra cara’, Giovanni Ciccia y Melania generaron bastante polémica por las escenas eróticas que protagonizaron.

“Sí (me trajo problemas). No en mi vida personal pero lamentablemente estamos en un país machista y conservador todavía, he recibido todo tipo de comentario de gente faltosa”, contó en ‘La banda del Chino’ la artista.

“Esos comentarios cuando era chibola me hacían sentir vulnerada e invadida. Pero no tienen que ver con la Chica Dinamita, porque así hubiera estado como monja, igual hubiera sido. Eso ya no me importa”, agregó.

A pesar de que en algún momento Melanie indicó que odio a su personaje en ‘Django: La otra cara’, ahora admitió que se amistó con este en ‘Django: Sangre de mi sangre’. “He sentido todas las emociones con ‘La Chica Dinamita’. La amé, la odié, me arrepentí, me asusté, me dije ‘que he hecho Dios mío’, pero ya me reconcilié, ahora todo me resbala”, mencionó la actriz de 40 años que destacó que ha sido un “reto” volver a interpretar a su polémico personaje después de 15 años.

Dato:

La actriz en alguna oportunidad reveló que le metieron la mano cuando era niña. “La primera vez que me metieron la mano tenía 12 años y estaba en un micro con mi uniforme de colegio, no tienes que estar grande, ni estar vestida sexy para que te pasen estas cosas”, afirmó.