‘Melcocha Noel’ contra corruptos y no les llevará regalo por navidad

Por: Deyanira Bautista

El actor cómico Pablo ‘Melcochita’ Villanueva pasará Noche Buena en compañía de su esposa Monserrat y sus tres últimas hijitas, Constanza, Esperanza y Cecilia. Para él, la unión familiar es muy importante en estas fechas, por eso pide a los peruanos que reflexionen y que si han cometido algún error, lo enmienden porque nunca es tarde para volver a empezar.

“La Navidad es para pasarla en familia, algunas familias han perdido el significado de la verdadera Navidad, pero nunca es tarde para compartir con quienes nos aman”, comentó ‘Melcochita’.

-¿Qué reflexión harías tú?

Este año fue muy movido para mí, tuve muchos problemas, estuve estresado, menos mal que cumplí con los deudos (del accidente que protagonizó en La Libertad). Uno es ser humano, hubo un fallecido y me da mucha pena.

-¿Sigues recibiendo ayuda psicológica?

Sí, todavía sigo un poco nervioso, no puedo subir a un carro, el trauma te queda.

-¿Qué mensaje le dirías a los peruanos por Navidad?

Quiero decirle a mi pueblo que haya paz, que pare las matanzas, no más violencia en las calles, no más mujeres maltratadas o asesinadas, basta de delincuencia, respeten a los niños, ancianos. No más rencor, ni envidia, ni odio. Este 2019 que haya paz en todo el Perú y el mundo.

-¿Harás algo especial por los niños más necesitados?

He mandado juguetes a los niños de Nazca, a los enfermos un saludo y abrazo, yo siempre voy a neoplásica, pero todo ‘cayetano heredia’, siempre colaboro.

-¿Y qué opina de los políticos?

Qué puedo decir…la culpa la tiene las personas que votan, eligen mal, no hay que guiarse de la mentira, del floro que tienen.

-¿Qué les daría usted por Navidad?

Estas personas no tienen alma ni corazón, están viendo el beneficio de ellos y no del pueblo, no son peruanos, son personas que odian a su patria.

-¿Crees que Alan García pasará una Navidad tranquilo?

Esa gente es sinvergüenza, ellos viven felices, tienen plata, no les importa el resto, esa gente no debe existir.

-Una de las figuras que estuvo en la polémica fue Leyla Chihuán…

No me hables de ella, le dio una cachetada a la pobreza, no sé si tiene las neuronas bien. Esta gente es negativa, no quiero decirles nada porque igual lo van hacer, los corruptos nunca cambian, están jugando con la pobreza de su pueblo.

-De otro lado, ¿Cómo te va en radio La Kalle?

Muy bien, ya tengo más de cuatro años trabajando aquí y me siento bien porque estamos con buena sintonía, prácticamente primeros.

-¿Y qué planes para Año Nuevo?

Parece que me voy a una fiesta en Colan o a Sullana, a pasarla con mis suegros.

-¿Qué proyectos para el 2019?

Será un año de mucho trabajo gracias a Dios, estrenaremos la película ‘Once machos’, donde interpretaré a un entrenador de fútbol. Y se vienen muchos proyectos más.

DATO:

“Me siento contento de compartir con las criaturitas, me da alegría que la gente me quiera. La Karibeña y La Kalle, pone su granito de arena sin mucha vaina y figureteo, acá se regala de corazón”, dijo ‘Melcochita’ en la chocolatada Navideña de Corporación Universal.